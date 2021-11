"Nos vemos en el cielo": actriz se despide en redes y anuncia pocos meses de vida

La actriz Isabel Torres tiene 52 años y es una de las artistas españolas más queridas del mundo de la farandula. Ganó reconocimiento al actuar en 'Veneno', la exitosa ficción de Javier Calvo Guirao y Javier Ambrossi.

En el año 2018 le diagnosticaron cáncer de pulmón pero solo fue público su estado de salud hasta marzo de 2020 con el rodaje de la famosa serie 'Veneno'.

Con el paso del tiempo la actriz ha estado realizándose diferentes tratamientos contra la enfermedad pero hace poco confirmó que el cáncer había hecho metástasis en los huesos.

Por medio de su cuenta personal e Instagram , Isabel tomó la decisión de despedirse de sus seguidores en todo el mundo debido a que sus médicos le dijeron que le quedaban dos meses de vida.

En un video en el que se le ve recostada en su cama ella afirma que este sería su último video en las redes. "Este es el último vídeo que voy a hacer por ahora... He estado muy malita y quería decirles un poco cómo estoy. He tenido un poco más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga".

Publicidad

Así mismo contó lo que le han dicho los médicos que la están tratando "Me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si lo supero y si no lo supero... pues también. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así de caprichosa".

Con mucha tranquilidad pero si muy débil, Isabel aprovechó para agradecer a cada una de las personas con quien ha compartido su vida "Ha sido un placer conocerlos, estar con ustedes y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Y si no, nos vemos en el cielo".