Novia transexual de Mauro Urquijo confesó cuántas y cuáles CIRUGÍAS se ha hecho

Desde que se dio a conocer que el actor Mauro Urquijo sostenía una relación con una mujer transexual fueron muchos los comentarios que surgieron al respecto. La pareja ha sido entrevistada por varios medios de comunicación y han contado todo sobre su noviazgo.

Publicidad

Este fin de semana en el programa ‘Los Informantes’ contaron cómo se conocieron, lo mucho que se aman y, María Gabriela Isler confesó cuáles y cuántas cirugías tiene.

Te puede interesar: El actor Mauricio Urquijo presentó oficialmente a su novia TRANSEXUAL.

Publicidad

En la entrevista empezó contando que desde los 13 años se sometió a un tratamiento hormonal para ayudarle con su transformación.

Publicidad

Cuando llegaron las operaciones, primero se decidió por la nariz, los cachetes y después el aumento de senos.

“Estuve en un largo tiempo de recuperación de los senos, me sentía muy horrible, a veces lloraba y decía sáquenme esto del cuerpo, porque no sentía que era lo mío, me dolía en las noches”, contó.

Publicidad

Después de hacerse la lipoescultura viajó a chile para hacerse la cirugía de cambio de sexo.

Publicidad

“Fue muy duro para mí, porque hay momentos en los que te deprimes, ya no vuelves a ser esa persona que tú eras, porque al momento de quitar los testículos eso te tranquiliza totalmente, te ayuda también a feminizarte y fue muy largo el proceso de recuperación, en la cama orinando en sonda, noches de dolor, me daban fiebres, horrible…”, añadió.

Mauro y María viven su idilio de amor en Santa Marta, sin importar el qué dirán.

Publicidad