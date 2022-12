¡Ojo mompirri! Estas son las cosas que le incomodaban a Sandra Reyes cuando interpretaba a ‘Paula’

Sandra Reyes contó en una entrevista con el programa “La Red” que cosas llegaban a incomodarla a la hora de actuar en la novela ‘Pedro el escamoso’.

Publicidad

Aprovechando el regreso de la recordada serie a la televisión colombiana, la protagonista de la telenovela confesó los aspectos que más le incomodaron a la hora de actuar.

Usar tacones y minifaldas fueron los factores que le molestaron en varios pasajes de la producción.

Publicidad

“la sentada con esa minifalda era incómoda”, explicó, además afirmó que nunca se ha sentido a gusto con ese tipo de prendas.

Publicidad

Por esta razón siempre se colocaba un par de pantuflas para poder descansar entre escenas.

Publicidad

Te puede interesar: ¿Cuántos más? Niño cayó de un sexto piso por grabar un video para TikTok

Publicidad

También añadió que los escotes de la doctora Paula Dávila no le desagradaban: “siempre me he sentido orgullosa de este par”.

En medio de la conversación relató que se tardaban más riendo que grabando las escenas y esto volvió a todo el equipo muy unido y permitió entablar amistades.

Publicidad

“Fui muy feliz. A donde iba me ponían a bailar ‘El pirulino’; nunca aprendí a bailarlo bien, nunca le cogí el ‘tumbao’ al baile. Espero que nos vaya muy bien” dijo.

Publicidad

Sandra Reyes resaltó su personaje con belleza y carisma, tal vez de esta manera fue que la doctora Paula se convirtió en la eterna enamorada de Pedro Coral (Miguel Varoni).

Publicidad