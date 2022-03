Paola Jara 'botó la casa por la ventana' para celebrarle el cumpleaños a Jessi Uribe

¡Como un rey! así la pasó el cantante Jessi Uribe en la celebración de su cumpleaños número 35 que estuvo cargada de felicitaciones, sorpresas y amor; pues su prometida, la cantante antioqueña Paola Jara, decidió ponerse 'la diez' para que 'su niño' como ella le dice a Jessi de cariño, tuviese un cumpleaños inolvidable.

Para empezar el día Paola sorprendió a Jessi con un gran desayuno en la cama, el cual estaba acompañado de una tarjeta que decía: "Para el amor de mi vida. ¡Feliz cumpleaños mi niño!, Te amo". Sin embargo este era sólo el comienzo de varias sorpresas que ella le tenía preparadas.

A través de una historia de Instagram Jessi compartió con todos sus seguidores otro de los regalos que le dio Paola. Se trataba de cuatro pares de botas con diferentes estilos, pues según lo comentó el cantante, a ella le encanta verlo usando este tipo de calzado.

Pero todo no paró ahí, Paola no sólo le preparó a Jessi su almuerzo favorito sino que también le llenó de globos y rosas la habitación; y no conforme con ello, lo sorprendió con una fiesta a la que asistieron los hijos y amigos allegados de los cantantes.

Para cerrar con broche de oro Paola le dedicó al artista una romántica publicación en su cuenta de Instagram, que enterneció a la mayoría de sus seguidores.

“Hoy está cumpliendo años el amor de mi vida. Le doy gracias a Dios por tu vida, tú salud, tus logros, tu compañía, tú amor, por el ser humano tan hermoso que eres, con un corazón noble. Que sean muchos años más mi amor disfrutando de tu presencia en nuestras vidas. Te amo con toda mi alma. Feliz cumpleaños mi niño. ¡Dios te bendiga hoy y siempre!”.