Pautips impactó a sus fans con la transformación que ha tenido su cuerpo

Paula Galindo, mejor conocida como Pautips, compartió con sus seguidores de Instagram el drástico cambio que ha tenido su cuerpo. La joven ‘youtuber’ de belleza ha luchado contra un trastorno alimenticio que la tenía muy delgada, pero que poco a poco ha ido superando.

Con dos fotografías en vestido de baño, muestra lo flaca que estaba hace un tiempo y hace una comparación con cómo luce ahora con más kilos. El cambio es más notorio en la zona de piernas y glúteos.

“Me es difícil reconocer lo deteriorado que se ve mi cuerpo cuando no como lo que debería, cuando me dejo ganar por los pensamientos del TCA y pierdo demasiado peso”, aseguró Pautips en la publicación.

También confesó que ha sido una lucha de años, pero que por fin será más consiente de sí misma: “Desde agosto del año pasado decidí hacerme cargo de mí y con disciplina subir de peso! Sí, no todo el mundo hace ejercicio para bajar de peso. A mí, por salud me toco subir 4 kilos y quién sabe si sea suficiente”, agregó.

Con tal publicación, Pautips espera enviar un mensaje positivo sobre la responsabilidad que cada persona tiene sobre su cuerpo. “Quiero contarles que en este punto ya no le tengo miedo. ¡Subir de peso también es salud y armonía con el cuerpo, es comer lo que te toca para estar saludable ... no todos tenemos las mismas metas!”, complementó.

Adicional a eso, la joven ahora se metió en el cuento fitness por lo que también comparte rutinas de ejercicios y comidas saludables.

