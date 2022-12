Peso por peso: Epa Colombia reveló cuanto le pagó a TransMilenio

Epa Colombia rompió su silencio y reveló cuanto tuvo que pagarle a TransMilenio por los daños causados a una de sus estaciones.

“Yo ya pagué esos 30 salarios mínimos. Fueron 43.500.000. Yo ya los pagué hasta el último preso. Dejen de juzgarme, como cualquier ser humano me he equivocado, pero me tienen atosigada. Solo ven lo malo mío, pero no lo bueno”, dijo visiblemente molesta la empresaria.

Por otro lado, Epa Colombia también pidió que cesen las críticas por las cirugías que se ha realizado en su rostro.

