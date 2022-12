Pidieron a Johanna Fadul que besara a Alexis Escobar para videoclip y la escena no salió

Juanse Quintero, esposo de la bella actriz Johanna Fadul, contó en el programa La Red un episodio que vivió su esposa en la grabación de un videoclip con el cantante de música popular Alexis Escobar y que lo tiene muy molesto.

Según el artista,se especificaba que no habrían besos ni escenas en ropa íntima. Sin embargo, según cuenta Quintero,. La joven actriz accedió, pero

la toma nunca salió en el video final.

Te puede interesar: ¡ROMPIÓ el silencio! Alexis Escobar habla de su supuesta infidelidad y su nuevo amor

Publicidad

“El tema es que después salió el video y yo vi el minuto uno para ver que tal les quedó el beso, minuto dos, minuto 3:30 y no salió el beso. Entonces tengo que decir que si me dio mal genio porque, ¿el beso por qué y para qué?” dijo Juanse.

Posteriormente, el cantante Alexis Escobar también dio sus declaraciones y manifestó que la escena se grabó como parte de material que se rueda para videos de este tipo, pero consideraron que no debía salir el beso.

“Como en todos los videos siempre tenemos muchas escenas de apoyo y hay muchas que no van a salir. Con la aceptación de Johanna Fadul, llegamos al acuerdo de que nos íbamos a dar un beso, un pico ‘andeneado’, pero a la hora de editar el video vimos que el beso no cabía y decidimos no ponerlo. Mi parcero Juanse Quintero puede estar tranquilo y toda la gente traquila porque este fue un video que se hizo con todo el respeto del mundo”, aclaró el artista.

Vea la entrevista completa



Publicidad

El siguiente es el videoclip de la canción Un don Juan de Alexis Escobar

Publicidad