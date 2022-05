Pipe Bueno estaría 'emberracado' con otro artista del género; a Alzate le cayó el guante y respondió

Pipe Bueno sorprendió a sus seguidores tras compartir un video en el que, aparentemente, le reclama a otro cantante por "falsete", el artista lo acusa de dejarlo 'metido' con un negocio; Alzate sintió la 'pulla' y le respondió.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de 'Guaro' publicó un video en el que le reclama al otro artista por un dinero; sin embargo, no menciona su nombre. Usuarios en redes aseguran que se trata de Alzate, rumor que se confirmó más tarde, pues este respondió.

Publicidad

Vale la pena mencionar que otros internautas aseguran que se trata de una estrategia de marketing, quizá para impulsar un nuevo tema musical de los dos. Así mismo, también se desconoce si se trata de una broma o una 'chanza', pues los artistas han conservado una buena relación.

“Para los que me conocen, yo poquito soy de estas vueltas, pero es que yo también soy un hombre; y yo esto nunca lo había hecho en mi carrera. Pero para no mandárselo a decir con nadie, y tampoco para mencionarlo, pero usted sabe quién es. Papi, nada más deme la cara y devuélvame la plata que me hizo meter y listo”, agregó Pipe.

En respuesta, y minutos más tarde, Alzate respondió: “Me parece un acto de cobardía, pues ni siquiera menciona de quién está hablando. Yo si voy hablar en nombre propio y es para Pipe Bueno. Ya que decidió hacerlo viral, voy a contar que soy yo el que lo ha estado buscando. Lo único que veo en esto es un acto de mala intención”.

Además, dijo que Pipe Bueno estaría peleando por una 'chichigua'. Usuarios en redes se han dividido, han expresado su apoyo a los dos artistas y hasta han creado grupos: #teamPipe, #TeamAlzate.

Publicidad