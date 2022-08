Pirry confesó que entró en depresión cuando le cambiaron sus planes profesionales

Guillermo Arturo Prieto La Rotta, conocido como 'Pirry' es un reconocido periodista, documentalista, fotógrafo y escritor que actualmente esta dedicado a crear contenido para sus redes sociales .

El pasado viernes el periodista compartió con todos sus seguidores un video en el que relató uno de los momentos más difíciles de su vida, el cual involucra su proyecto personal. Ahí recordó el tiempo que se tomó para mantenerse alejado de las cámaras, manteniéndose confiado de que en cualquier momento iba a poder regresar a los medios. Sin embargo, las cosas fueron completamente distintas a lo que él pensaba.

Publicidad

“Uno de ser humano da por sentado todo y yo estaba tan bien en la televisión, me pagaban tan bien y me habían dado premios, yo pensé que de ahí nunca iba a salir”, dijo inicialmente en el video Pirry.

De esta manera, Pirry recordó que le quitaron su programa de una manera que para él fue humillante e injusta, por lo que tuvo que cambiar de planes en el momento menos esperado. Pues lo cierto es que no tuvo la posibilidad de continuar con sus labores en el importante espacio televisivo del que hacía parte.

“De un día para otro me echan a la calle, me echan de mi trabajo, me cancelan el programa en medio de una cantidad de rumores de censura, salí absolutamente decepcionado, triste. Con ese problema caí en depresión”, manifestó el periodista en medio del video.

Publicidad

Sin embargo, bien dice el dicho que 'nada es para siempre' y con el paso del tiempo, Pirry empezó a asimilar la situación y se dio el espacio para analizar algunos aspectos de su vida con más claridad. Según él, sintió que le habían quitado un morral de piedras de encima.

Publicidad



Pues sin darse cuenta la carga que tenía en el programa de televisión era bastante, motivo por el cual se estaba matando mucho física y mentalmente llevando según él, dos años de infelicidad.

Sin embargo todo parece indicar que la sacudida de ese entonces tenía un propósito, pues Pirry cambió de trabajo, y ahora además de dedicarse a la aventura, es embajador de una importante organización que protege el medio ambiente, que se llama Only One.

Por otra parte, a través de sus redes sociales ha podido mostrarle a su gran comunidad de seguidores su perspectiva del mundo sin temor a la censura.

“Todo pasa, lo bueno y lo malo. Hay que disfrutar lo bueno cuando está y cuando uno está en la mala hay que mantener la esperanza”, concluyó en su relato.

Publicidad

Te puede interesar: