Policía trans contó todo lo que padeció luego de que su cuerpo rechazara unos implantes de glúteos

La patrullera Andrea Cortés Guarín, la primera policía trans en Colombia, informó que se mandó retirar los implantes que se había mandado colocar en los glúteos.

De acuerdo con la mujer, los biopolímeros fueron rechazados por su cuerpo, motivo por el cual estaba padeciendo fuertes dolores.

Fue tanto el padecimiento que hasta aseguró que habérselos puesto fue el peor error de su vida.

"Hace como tres años tomé la decisión de colocarme biopolímeros en la cola y fue lo peor que pude haber hecho", dijo Cortés.

Por eso, reveló que decidió someterse a una cirugía para retirar dicha sustancia y ahora se encuentra en recuperación.

Sin embargo, hasta ahora lo contó según ella, porque no quería decir nada hasta que todo saliera bien.

"No les quería contar hasta que no saliera bien, para no preocupar a nadie", agregó.