¿Por distraída? La Segura estrelló su lujosa camioneta

Por medio de su cuenta oficial de Instagram La Segura reveló que estrelló su lujosa camioneta Mercedes Benz la cuál compró el año pasado.

La reconocida instagramer colombiana se dirigía hacia donde un amigo y durante su transcurso tuvo el incidente donde por fortuna salió ilesa.

Curiosamente su madre y su abuela iban en el vehículo y por fortuna no sufrieron lesiones graves.

“Tengo demasiada impotencia y estoy tratando de soltarlo porque es la primera vez que me estrello. Gracias a Dios no pasó a mayores, no fue nada grave, mi familia está bien, yo estoy bien”, resaltó en una storie de Instagram.

Natalia, más conocida en redes como La Segura, negó las acusaciones que le hicieron por haberse distraído con el celular: “La gente sí habla por hablar […]. ¿Quién les dijo a ustedes que yo me estrellé por estar manejando con celular? Para nada, fue un accidente. No tenía el celular”, sostuvo la caleña.