“Por eso amanecen con la jeta llena de moscas”: Andreina Fiallo denunció AMENAZAS

Andreina Fiallo, exesposa del futbolista Freddy Guarín, denunció a través de sus stories de Instagram que un usuario la intimida y amenaza en redes sociales. La cuenta @farandulanacionalco compartió la publicación.

“No hace sino demostrar lo ardida que está porque él está con Sara, usted envenena a los niños en contra del papá….por eso es que le pasa algo o aparecen por ahí con la jeta llena de moscas”, escribe el usuario en Instagram.

Fiallo también pidió denunciar al autor que, según ella, no es la primera vez que le escribe.

“Los invito a denunciar esta cuenta. No es la primera vez que me escribe y me insulta, pero ¿mandarme amenazas por payasadas de los demás? Ahí les dejo a esta deplorable persona que no vive por estar jodiéndome la vida a mí".

La cuenta del usuario, denunciado por Andreina Fiallo, permanece privada, no tiene foto y tiene pocos seguidores.

Cabe resaltar que los comentarios de apoyo en favor de la joven por este episodio no se hicieron esperar.

