"Puede ser en mi país": Fanny Lu revela detalles de lo que será su boda soñada

La cantante Fanny Lu está pasando por el mejor momento de su vida y no se cambia por nadie.

Hace poco la artista compartió con sus millones de seguidores en todo el mundo una gran noticia que no solo la emocionó a ella sino a todos sus allegados y fans.

Publicidad

Por medio de su cuenta personal en Instagram, Fanny Lu publicó una foto en l que se le ve presumiento un hermoso anillo de compromiso que le dio su novio de hace 7 años, el empresario peruano Mario Brescia.

Después, ella lanzó su canción llamada 'Valió La Pena', con la que le hace un honor a su bella historia de amor.

Publicidad

Hace poco Fanny Lu brindó una entrevista para el medio de comunicación 'Lo Sé Todo' y allí abrió su corazón y explicó su foto con el anillo de comrpomiso: "Esa foto era la de expectativa del video, pero fue algo tan bonito… Yo me comprometí hace tres meses, pero cuando hicimos el video, como esta canción tiene estrecha relación con mi compromiso, porque se la hice a mi novio, y publicamos esa imagen de la mano, y nos imaginamos que sí iba a generar preguntas, pero la gente lo dio por hecho y me pareció que fue como un regalo de Dios, porque yo nunca lo iba a compartir, no porque no ame compartir mis felicidades con mi público, sino que soy muy privada con lo personal, y la gente lo percibió así".

Durante la charla, el periodista aprovechó para preguntarle sobre algunos detalles de lo que será su boda soñada.

Publicidad

La artista dijo: "Es el próximo año, no tenemos una fecha, necesita una estar bella y lista… Lo sueño como algo muy personal, es una celebración muy nuestra, con la gente muy cercana, muy orgánica, o sea, no necesitas tirar la casa por la ventana, yo lo prefiero como algo muy íntimo, muy bonito, muy afuera en la naturaleza… Vamos a ver… Puede ser en mi país…".