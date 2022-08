“Pues, ya qué”: Luisa Fernanda W responde al video de Pipe Bueno besando a una fan en concierto

Hace una semana, se hizo tendencia un video de Pipe Bueno, tras subir a una fanática al escenario y darle un candente beso. El clip causó una gran oleada de comentarios, entre ellos surgió la duda de que pensaba Luisa Fernanda W al respecto.

Las primeras palabras de la pareja ante el suceso se dio en la celebración del aniversario de su restaurante Rancho MX, donde Luisa y Pipe hablaron del polémico video que rondo por todos los medios del entretenimiento y las redes sociales.

Al parecer, al ser entrevistados por separado no se ven muy de acuerdo con lo que dijo uno del otro frente a la acción del reconocido cantante. Quien hablo primero fue Pipe Bueno, quién aseguró que su acción siempre la había llevado a cabo antes de estar con Luisa.

“De repente como que el tiempo pasa y la gente lo empieza a sentir de otra manera, pero cuando yo comencé mi relación, si ustedes bien recuerdan, eso yo siempre lo había hecho en todos mis shows y Luisa me conoció así”, dijo el cante de música popular.

Incluso el artista mencionó que desde que inició su relación dejó el acto de darle besos a sus fanáticas en medio de las presentaciones, pero que aún las subía al escenario para darles abrazos; pero en esta ocasión con la fan al verla, él sintió que merecía un pico y dijo: “Un besito no se le niega a nadie”.

Además, Pipe Bueno aseguró que todo en casa estaba bien con Luisa y que al parecer no estaba molesta ni presento ningún tipo de problema por él haberle dado un beso a la fan.

Sin embargo, tras ser el turno de preguntarle a Luisa Fernanda W, ella no se sentía muy segura, ante lo que dijo su pareja y se mostró un poco sorprendida al escuchar que Pipe Bueno había dicho que no había pasado nada en casa.

“Yo a veces, con ese video en especial, prefiero reservarme la opinión. ¿Pipe dijo que no pasó nada en casa? No, es que qué va a pasar, pues ya que”, manifestó la influencer ante la pregunta del periodista.

Hasta el momento no se ha hablado más del tema y Luisa ha decidido ser discreta con sus comentarios y no hablar mucho al respecto, por lo que muchos seguidores consideran que si le incomodo un poco la acción del cantante y otros aseguran que lo que hizo Pipe no estuvo bien.

