¡Qué monumento! Ana Lucía Domínguez en bikini y haciendo ejercicio en la terraza de su casa

Ana Lucía Domínguez publicó en su cuenta de Instagram un video en la que aparece haciendo ejercicio usando apenas un pequeño bikini.

Publicidad

Desde la terraza de su casa, la actriz bogotana deleitó con su cuerpazo mientras hacía una de sus rutinas físicas.

Sus seguidores quedaron encantados, pues la forma en que mueve sus atributos hace sentir como “maripositas en el estómago”.

Publicidad

"Estás preciosa, eres una mujer maravillosa", fue otro de los tantos piropos que le dejaron en la publicación.

Publicidad

Te puede interesar: Mamá de Paulina Vega tenía el mismo cuerpazo que hoy tiene la exreina

Publicidad

En la grabación, la actriz escribió: "Me hace falta. Me hace falta ver a mi familia, me hace falta grabar, me hace falta salir, me hace falta ir al gym y trabajar con mi entrenador, las pesas y las máquinas, me hace falta caminar en el pasto, me hace falta los amigos, me hacen falta una infinidad de cosas".

Publicidad

Por ahora, mientras pasa la cuarentena, Ana Lucía ha dedicado bastante tiempo en compartir con sus fans contenidos que impulsan el estilo de vida saludable.

El corto, pero sensual video, ya supera las 200.000 reproducciones.