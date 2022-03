Renacen rumores acerca del posible embarazo de Luisa Fernanda W

Los rumores de que la creadora de contenido Luisa Fernanda W podría estar esperando bebé vuelven a cobrar vida. Según información divulgada por un reconocido programa de chismes nacional, la influenciadora se mostró incomoda durante un evento de su marca de maquillaje.

De acuerdo a un informe de el periodista Santiago Vargas, quien estuvo presente en el evento que tuvo lugar en el restaurante de su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno, Luisa en varias ocasiones se cubrió la barriga y además su cara revelaba que no se sentía muy a gusto.

Además vale la pena resaltar que hace unos días la influenciadora llevó a cabo a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram , la dinámica de la caja de preguntas en la que la cuestionaron acerca de si le gustaría volver a ser madre y ella dijo que sí.

No obstante, una vez se dieron a conocer las imágenes por parte de como era de esperarse, se generó un debate entre los internautas acerca de si existe o no la posibilidad de que la 'familia Bueno Cataño' siga creciendo. Por una parte están los que dicen que no, y que quizá el motivo por el que Luisa se pone tanto las manos en la barriga es porque estaba llena, mientras que otros afirman que lo más probable es que máximo, el hijo de los dos artistas, vaya a convertirse en hermano mayor.

Por el momento ni la influenciadora, ni Pipe Bueno han salido a manifestarse al respecto.