Reviven fotografía de ex de La Liendra mostrando su zona íntima sin depilar

Aunque las polémicas imágenes son de hace algún tiempo, usuarios en redes se encargaron de sacar nuevamente a la luz la fotografía en la que Mercedes Uhia, exnovia de La Liendra sale sin tapujo a mostrar su zona íntima sin depilar.

La joven, para ese entonces, explicó que no era algo que lle avergonzara, ya que es un proceso natural y lo hacía como forma de cuidar su piel; muchos de sus seguidores la apoyaron, sin embargo, hubo otros internautas, de esos que no perdonan nada, que hasta propusieron hacer una 'vaca' para comprarle una podadora.

Publicidad

En la imagen se ve a Merce Uhia, como es conocida en sus redes sociales, posando en ropa interior frente al espejo y mostrando orgullosa su bello púbico.

"Esto es real... lo que nadie muestra. Y así mantengo mi cosita bonita y de un excelente color", escribió para ese entonces en la publicación que ya cuenta con más 11 mil reacciones.

Publicidad

Tras salir a flote nuevamente la imagen y lograr su viralización, tanto hombres como mujeres se encargaron de dejarle mensajes de apoyo, pues efectivamente el crecimiento del bello es un proceso natural, mientras que otros mostraron su disgusto por la peculiar fotografía.

"No se le enredarán... ? Yo me los dejo medio larguitos y los cacheteros de encaje me los jalan jajaj", "excelente es algo natural así debe de ser ya las demás personas que se depilan eso es modernidad", "hermosa", "unas tijeritas de vez en cuando pa' que no se le irrite la cosita", "eso es normal", "por favor recolecta para un jardinero que pode ese cesped", "qué bella se ve la mujer con bellos en la zona íntima, no es malo", son algunos de los comentarios de la publicación.

Publicidad

Vea la publicación a continuación: