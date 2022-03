Reviven pelea entre los Tigres del Norte y Gloria Trevi en pleno show

Los Tigres del Norte sacaron las garras y no dejaron que Gloria Trevi subestimara su música. El pleito en entre ambos artistas se generó en medio de las grabaciones del programa musical 'La voz México ', en el que la agrupación era jurado junto al cantante español Alejandro Sanz , J Balvin y la siempre controversial Gloria Trevi.

Cómo suele pasar en este formato televisivo, los 'coaches' suelen sacar sus mejores argumentos para lograr llevarse los participantes con voces más prodigiosas a sus equipos y de esta manera empezar a construir juntos el camino que los llevará a ser los ganadores de la temporada. Sin embargo, en esta edición Gloria Trevi se descachó con uno de sus argumentos e hizo que los tigres rugieran.

Todo empezó cuando los jurados se disputaban por una joven participante de 16 años, identificada como Valentina Batta. Para convencerla, Trevi le dijo que se sentía identificada con ella, pues le recordaba cuando ella estaba joven y estaba empezando su carrera musical. Posteriormente, los Tigres le expusieron a la chica sus cartas y de inmediato Gloria Trevi arremetió con un comentario que a los 'jefes de jefes' les molestaría.

"No, pero yo a ti no te veo así 'chunta chunta', no" le dijo Trevi a la participante.

Vale la pena aclarar que la expresión 'chunta chunta' es usada para hacer referencia a la música norteña de manera despectiva, por lo que 'Los tigres' no se arrugaron, y respondieron de inmediato.

“La música regional mexicana, la nuestra no es ningún chunta chunta, hemos trabajado muchísimos años, tenemos como 14 Grammys y nosotros no hacemos chunta chunta” le dejó claro Hernan Hernández a todos.

Fue así entonces como la cantante mexicana cayó en cuenta de su infortunado comentario y se movilizó hasta el puesto de la agrupación y les pidió perdón.

