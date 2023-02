Sara Corrales boleteó a Robinson Díaz años después del escándalo de cachos: "Me volvió a buscar"

Luego de más de una década de que la farándula colombiana se sacudiera por el escándalo de infidelidad que involucró al actor Robinson Díaz , la actriz y modelo Sara Corrales volvió a tocar este sensible tema y reveló detalles desconocidos de dicho triángulo amoroso.

Pues este era un tema que parecía sepultado por la modelo quien fue centro de señalamientos en el año 2009 cuando se destapó que tenía una relación extramatrimonial con Robinson y la cual habría surgido en medio de la grabación de la novela 'Vecinos'.

El actor estaba casado con la también actriz Adriana Arango quien tras una llamada de la Policía alertando sobre la ubicación del carro del actor terminó descubriendo la infidelidad ; sin embargo, tiempo después perdonó a su esposo y rehicieron su relación.

Ahora, más de 13 años después del escándalo, la modelo antioqueña desempolvó el tema y dio su propia versión sobre la relación fugaz que tuvo con el actor de quien reconoció que se había enamorado perdidamente mientras grababan la telenovela.

Publicidad

Y en diálogo con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda, en su canal de Youtube, la actriz confesó que después de que Adriana Arango perdonara a su esposo Robinson por el romance clandestino con ella, el actor la volvió a buscar para continuar la relación.

“Después me lo vuelvo a encontrar, después de varios años, aquí en México", relató la mujer quien agregó que cuando Robinson volvió a tocar las puertas de su corazón ella "ya era una mujer y por supuesto no creía en los cuentos de hadas que en su momento me dibujó".

En su declaración dijo que el actor volvió a intentar enamorarla pero que ella le dijo: "No, muchísimas gracias, de verdad ubícate, ya soy una mujer. Bye”.

Publicidad

Las declaraciones de la actriz colombiana se dieron en medio de una charla en la que la periodista le tocó este sensible tema y Sara, sin ningún problema, abrió su corazón para contar detalles sobre sus sentimientos en ese entonces y cómo se dieron las cosas.

Te puede interesar: ¿Qué tanto sabe Camilo Árevalo?