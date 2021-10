Sara Corrales muestra sus nachas redondas y deja ‘malitos’ a sus seguidores

Sara Corrales es una de las mujeres más hermosas de Colombia y sus miles de seguidores se lo recuerdan cada vez que publica contenido en sus redes sociales ; pues, las imágenes de la actriz generan tantas reacciones que terminan por viralizarse.

Es por esto que unas recientes fotografías no pasaron desapercibidas y fueron centro de comentarios durante todo el fin de semana.

Se trata de dos imágenes que publicó la modelo y actriz en su cuenta de Instagram, en las que aparece en un diminuto traje de baño y mostrando su parte trasera.

Las fotografías, en las que se ve a Sara Corrales de espalda y con parte de su cuerpo dentro de una piscina pusieron a temblar de emoción a sus miles de seguidores que se fijaron en su marcada cintura y, especialmente, en sus redondas pompis.

Sus voluptuosos glúteos resaltan entre el agua y la modelo se ve perfecta en medio del panorama.

“Cuando sea el tiempo de hacer un cambio, el universo te pondrá en una situación tan incomoda que no te quedará otra elección más que salirte de dónde estás. Cuando no estés feliz es una situación, no te quedes en una fase de negación tratando de hacer que todo funcione”, dice una parte del texto que acompaña las fotografías.

Esta publicación despertó de inmediato las reacciones de miles de personas que destacaron su espectacular figura y, además, le recordaron que es la “inspiración de muchos hombres solitarios”.

Sara Corrales suele destacarse también por mantener estrictas rutinas de ejercicio que le han permitido obtener una marcada y voluminosa figura, la cual luce con varias fotografías que comparte con sus seguidores.

La más reciente publicación ya pasa los 80.000 likes, además de cientos de comentarios entre los que aseguran que dejó a más de un hombre “como pa’ partir panela”.