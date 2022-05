Sara Uribe enfrenta difícil momento; su mamá padece una enfermedad que no tiene cura

Sara Uribe es una de las mujeres más famosas que hay en el país y quien es muy activa en sus redes sociales.

Desde hace algunos días, la influencer se ha mostrado bastante triste por diferentes temas, pero principalmente por la salud de su mamá, la señora Beatriz Cadavid.

Por medio de su cuenta en Instagram , la empresaria de belleza contó lo que está viviendo con su progenitora y lo que pasó recientemente con ella.

En un video Sara Uribe dijo: "Mi mamá sufre de fibromialgia y lleva muchísimos años consumiendo medicamentos para el dolor, esos medicamentos ya no hacen efecto en su cuerpo. Eso genera una ansiedad y adicción muy fuertes, ojalá tú no estés pasando por esto. No solamente está enferma mi mamá, estamos enfermos en la familia, los hijos, y nos duele verla con este dolor, pero también duele verla adicta a una droga que ya no le está haciendo efecto".

Así mismo, la modelo se desahogó con sus seguidores y contó la situación que han pasado en los últimos días: "Hace tres días estuve en la clínica, durmiendo con ella, pero yo le meto actitud a la vida y qué va, qué hieju?#+@5, de esta salimos… Gracias a Incodol, todas las enfermeras, a toda la gente que nos ayuda siempre cuando mi mamá tiene una crisis de fibromialgia. Somos bendecidos porque yo ‘toco la puerta’ y ‘se abre’, pero hay muchas personas que no les pasa lo que a nosotros… Quizás tengo estas redes para mostrarme como soy, por lo que paso".

Sara Uribe además aprovechó a contar que todo llegó al límite el pasado domingo 22 de mayo: "Mi mamá salió de hospitalización, salimos de Incodol y nos tocó ir a la clínica Samein, que es una clínica en la que atienden a personas con enfermedades mentales… Mi mamá tenía mucho miedo, mucha ansiedad, yo también… Llegamos a la clínica y… ¡Oh, sorpresa!".

La modeló mostró algunas imágenes del lugar: "Acá llegamos, buscando un auxilio, una ayuda, un ángel que nos recibiera con un abrazo y nos dijera que todo va a estar bien... Ese día estaba lleno de gente este lugar, los doctores estaban saturados de trabajo, solo había un chico que con su amabilidad, no sabía qué hacer con tanta gente. Y, fuera de eso, me encontré con el miedo y el desespero, y pues, la verdad, se me salió el ‘¿usted no sabe quién soy yo?’".

Sara Uribe quedó muy triste al ver la situación del lugar y no se guardó el dolor de ver a su mamá sufriendo: "Yo también sé qué es el dolor. El dolor de no tener a mi madre siempre, de no poder verla mover libremente, de que sufra de depresión, teniéndolo todo. De que yo, a veces, no sepa qué hacer para calmarle el dolor… Esto me ayudó a entender al prójimo, entender el dolor de otro. Hay unos que sufren físicamente y otros psicológicamente".