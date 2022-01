Sara Uribe revela que tiene una hernia y mostró cómo se le ve su ombligo

A raíz de que muchos seguidores le preguntaron "por qué no mostraba su ombligo", Sara Uribe se grabó sin filtros y explicó la verdadera razón por la que no volvió a enseñar su zona abdominal en redes sociales.

En sus historias de Instagram, la paisa explicó que tenía infinidad de dudas sobre ese tema por parte de fans, motivo que la conllevó a aclarar que "era su ombligo" y tenía todo el derecho a mostrar lo que ella quisiera.

Publicidad

Por consiguiente, la presentadora entró en detalles e indicó que se había hecho dos cirugías producto de una hernia que le quedó del embarazo de Jacobo: "No me gustó cómo me quedó el abdomen, y uno se pone con lo que se siente bien", precisó.

Publicidad

Sara Uribe, en ese momento, tras aclarar que su hijo nació por parto natural, enseñó los resultados de dichas intervenciones y, acto seguido, la cicatriz que le quedó en su pelvis y envió un mensaje motivacional a las mujeres.

"Nosotras no tenemos por qué avergonzarnos de nada, nosotras tenemos que querernos como es (...) Las que tenemos está cicatriz sabemos por lo que hemos pasado. No sientan pena de lo que les pasa", agregó la antioqueña.

Publicidad

Además de lo anterior, Sara recalcó que hace dos o tres meses le habían practicado la última cirugía, sin embargo, tendrá que someterse a un nuevo procedimiento: "Ahí voy, luchando con eso, pero no importa. Ya aprendí a quererme tal como estoy y como soy", concluyó.