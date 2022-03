Sara Uribe revoluciona Instagram con fotos en la playa en la que se le ve tremenda retaguardia

Sara Uribe es una de las mujeres más lindas y encantadoras del medio del entretenimiento. Su talento, humildad y carisma le ha robado el corazón a sus casi siete millones de seguidores que no pierden ni la más mínima oportunidad para halagarla.

Y es que ella, quien siempre se muestra muy espontanea en sus redes sociales, sabe cual es el toque secreto para hacer que sus fanáticos reaccionen a cada una de sus publicaciones. Una muestra de ello, es una de las últimas fotos que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Pues aunque la modelo paisa ha sido criticada porque supuestamente ha aumentado de peso, la foto demuestra que Sara luce mejor que nunca, no sólo porque quienes la quieren se lo digan sino porque ella se siente así.

"Amo lo que estoy viviendo hoy en día y además me veo muy chimbaaa" escribió la paisa, en la descripción de la foto en la que aparece sentada en una silla ubicada en la playa, sosteniendo una cerveza en su mano y usando un vestido de baño enterizo con estampado animal print, que hace perfecta armonía con el color de su pelo. Además, vale la pena resaltar que a la modelo se le ve tremenda retaguardia.

Así que como era de esperarse, a la publicación le llovieron reacciones y comentarios.

"Apesar de todo que has pasado en tú vida eres una gran valiente y muy luchadora Dios te guardé","Sarita no salgas en vestido de baño porque me da un ataque al ver semejante nena tan linda","Cuerpazo", le escribieron algunos de sus seguidores.