¡Sara Uribe siendo Sara Uribe! La modelo meneó sus caderas en la calle con un señor que no conocía

Una vez más Sara Uribe da de que hablar en las redes sociales , en esta oportunidad por un video que se viralizó en el que se ve que está bailando con un señor que ella no conocía.

Todo comenzó cuando la modelo iba caminando por una trocha junto a un amigo mientras hacían algo de ejercicio. En un momento, Sara comienza a bailar y su compañero la filma, cuando de repente pasa junto a ella un trabajador del lugar y lo invita a bailar, a lo que el hombre no se negó.

Luego, ya entrados un poco más en confianza, el hombre la toma por la cintura y bailan por algunos segundos.

Con esta filmación, la modelo ratificó que es una mujer transparente y se muestra tal cual es en las redes sociales y sin necesidad de aparentar se ha sabido ganar el cariño y el respeto de sus seguidores y colegas en el medio.

Hace poco, Sara Uribe volvió a ser tendencia en las redes, ya que habló sobre lo que piensa de que su hijo Jacobo comparta con la novia de su expareja Fredy Guarín.

En Instagram , Sara dijo: "Todo es un proceso, primero hay que sanar el corazón y, segundo, entender que los hijos no son los responsables de nuestros actos… que los niños son niños y no son aptos para tomar ese tipo de decisiones; así que el amor es la base fundamental de todo y que el mundo necesita más amor".

Inmediatamente dijo que si ella ve que a su hijo le están dando amor y lo están cuidando y él es un niño feliz “pues hay que dejarlos ser feliz y hay que dejarlos que el amor los llene desde la cabeza hasta los pies porque al fin y al cabo van a estar con sus papás”.

"... que nosotros no seamos los responsables para que el día de mañana nos pregunten: ‘oye ¿tú por qué no me dejaste compartir con mi papá?’ Pilas, no caigan en ese error", finalizó diciendo Sara Uribe.