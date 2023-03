Sara Uribe y las sensuales fotos en las que se le deja ver con poquita ropa

Recientemente, la famosa modelo Sara Uribe se le ha visto en boca de varios medios luego de hablar sobre los secretos más íntimos de su pasado y mostrar imágenes sensuales que dejaron a todos 'boquiabiertos', pues su figura sigue siendo espectacular.

Su más reciente polémica se dio cuando compartió, mediante una entrevista con otro influenciador cómo fue su relación con el padre de su hijo, Fredy Guarín, también confesó que por él había cometido la locura de amor más grande, a pesar de no ser recompensada, debido a que hay quienes afirman que la modelo conformó un triángulo amoroso junto con la exesposa del futbolista; también publicó en Instagram a través de una imagen que sus ex no eran atractivos.

Además, fue partícipe en un reciente programa de reality show donde se enfrentó a grandes retos de supervivencia y compartió con otros famosos de gran relevancia dentro de la farándula colombiana.

Sin embargo, sus redes sociales se han tornado un poco más candentes debido a que la influenciadora ha estado subiendo en su página oficial de Instagram fotografías que confirman que está más hermosa que nunca y tiene deseos de compartirlo.

En la primera imagen posa con un corto vestido de cuero color negro donde dice "¿Mucha mamacita, no?", donde obtuvo un me gusta del famoso cantante de música popular Giovanny Ayala, también compartió otra imagen recostada en su cama con un vestido negro, pero sin duda alguna la que más dio revuelo fue la última; Sara posó de espaldas con una lencería color negra, mientras que sus manos sostenían sus 'pompis'.

"Ella es mucho con Demasiado", "Pobre Fredy, de lo que se perdió", "No quisiera ser Fredy y ver esas fotos", fueron algunos de los comentarios por sus seguidores, donde la mayoría mencionó al futbolista considerando inaceptable que haya dejado de estar con Sara.

