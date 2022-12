Se burlan de Epa Colombia por la IGNORADA que le metió un periodista en Brasil

Epa Colombia fue captada por una cámara de Caracol Televisión mientras un periodista hacia una salida sobre la Copa América.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que la joven fue “ignorada” por el reportero, quien no la entrevistó.

Fueron usuarios en redes sociales los que notaron que, aunque parecía estar lista para la entrevista, fue pasada por alto.

Algunos opinaron que tal vez no fue tenida en cuenta porque el periodista no sabía quién era o que si sabía no le quiso dar atención.

