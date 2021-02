¿Se burló de su apariencia? Mateo Carvajal le dijo “atracador” a La liendra

El deportista y exnovio de Melina Ramírez, Mateo Carvajal , hizo un comentario jocoso sobre La Liendra y generó revuelo en redes sociales tras la curiosa declaración.

Resulta que al ver la moto que se compró, uno de sus seguidores le preguntó: “Por qué no sale a rodar con La Liendra que está estrenando fierro” a lo que Carvajal respondió: “Por ahí vi que La Liendra esta estrenando una moto, muy chimba, pero al verlo llegar en esa moto uno dice, uy no parce me van atracar”.

Dicho comentario ofendió a los seguidores de La Liendra, pero hizo reír a muchos y tal parece que solo quería molestarlo.

Cabe recordar que Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’ ha presumido el nuevo juguete que tiene y constantemente suele alardear sus lujos.

No obstante, el paisa elogió la súper moto que se compró el cafetero, sin embargo, el comentario jocoso fue lo que llamó la atención.