“Se están pasando de piña”: Elianis se ‘despachó’ contra quienes preguntan tanto por su noviazgo

A través de su cuenta de Instagram, Elianis Garrido les respondió a los usuarios que le preguntan constantemente si está o no con Andy Caicedo.

Aunque hace unos días aseguró que todavía estaban juntos, más de uno siguió con su insistencia.

Según la actriz, esos comentarios han hecho que portales de entretenimiento también insinúen que ya no están juntos.

Ante todo esto, la costeña quiso ponerles fin a los rumores y, en un video, aseguró que sigue con el cantante, que llevan meses sin verse por la cuarentena, pero siguen en contacto todo el tiempo por WhatsApp.

Además, explicó que ella casi nunca le ha gustado compartir mucho su vida íntima en redes y el hecho que no ponga fotos con su novio o no se comenten en púbico no quiere decir que hayan terminado.

Miras el video videos aquí:

