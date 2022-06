Se filtra video romántico de Christian Nodal y Cazzu besándose; se confirmaría la relación

Christian Nodal no para de ser noticia, en esta oportunidad por un video que está dando vuelta en las redes sociales en el que se le ve besando de una manera romántica a la rapera, cantante, compositora y directora argentina ​Cazzu.

Hace algunos meses había comenzado el rumor de que el mexicano se estaría dando una nueva oportunidad en el amor, en ese entonces el nombre de Cazzu salió a la luz y gracias al video que se viralizó se podría confirmar que la pareja de artistas está enamorada.

En la filmación se puede ver que los cantantes van caminando hasta un escenario rodeados de algunas personas de seguridad, unos segundos antes de subir a tarima, Nodal y Cazzu se besan en dos oportunidades frente a todos los asistentes al evento.

El video fue rescatado por la cuenta de Instagram de la Revista Vea y allí miles de internautas han opinado al respecto: "Parece que no nodal le dio covid ... porque perdió el gusto😂😂😂", "En un mes veremos a nodal tatuandose el nombre de cazzu", "Bueno, tal pa' cual, con esa mano de tatuajes no le daba beso a #nodal ni pagada.", "Pobre, porque esta en una relación de rebote 🙄 y eso no trae nada bueno.", y muchos más.

Recordemos que hace algunos días, el cantante habló con una periodista mexicana llamada Mara Patricia Castañeda y allí abrió su corazón y reveló cuáles son los errores que ha cometido en sus relaciones .

"Con mis novias me he equivocado muchas veces (...) Siempre he cometido el mismo error en mis relaciones y es muy grande porque no he sabido cuidar esa parte de privacidad y lo he aprendido a la mala. Ahora sé que debo cuidarlo más y no andar publicando nada porque es el único momento donde se puede ser uno mismo", aseguró el cantante de música regional Christian Nodal.