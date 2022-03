Will Smith y Chris Rock han sido tendencia en las redes sociales y al parecer sus diferencias vienen desde hace algún tiempo atrás, cuando se presentó un incidente en otra entrega de premios de la Academia.

En el año 2016 el humorista también había hablado de la esposa de Will Smith. En ese entonces, Jada Pinkett Smith pidió boicotear el Óscar, debido a que la Academia no nominó a artistas afroamericanos.

Durante la ceremonia, Chris Rock, quien fue el presentador, Se burló de la esposa de Will y dijo: "Jada dijo que no iba a venir. ¿Ella no está en un programa de televisión? ¿Jada va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscar es como si yo boicoteara las bombachas de Rihanna. ¡No estoy invitado!".

En otro momento de la entrega de premios, Rock habló de Smith por su papel en una película y además opinó sobre su salario: "Will no fue nominado por Concussion. Entiendo que esté enojado. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tiene razón. Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West".

Frente a estos comentarios, ni Will Smith ni Jada Pinkett Smith se pronunciaron y dejaron que todo pasara, algo que no ocurrió durante la entrega de los Óscar de este 2022, cuando el actor no se aguantó las palabras de Chris Rock en contra de su esposa y arremetió contra este, pegándole un puñetazo en el escenario.

Esta situación ha dado mucho de que hablar, ya que hay personas que opinan que todo fue planeado y otro que dicen que Will Smith estaba enojado de verdad.