¿Se lo echó en cara? Mensaje de Iván Calderón a Paola Jara que MOLESTÓ a más de uno

Paola Jara es una de las cantantes de música popular más importantes del momento. Sus canciones de amor y desamor han conquistado miles de corazones que las cantan a grito herido.

Y para nadie es un secreto que parte de ese éxito se dio de la mano de su expareja sentimental Iván Calderón, quien es reconocido por ser un gran compositor no solo de Paola Jara, sino de diferentes artistas.

Sin embargo, un mensaje que dejó Calderón en una publicación de la cantante dejó un sinsabor entre sus seguidores. Escribió: “Yo te hice”, lo que provocó reacciones negativas hacia el artista puertorriqueño.



comentario_de_ivan_calderon_a_paola_jara.png

Aunque Paola Jara respondió: “Eternamente agradecida viviré”, muchos de sus fans sintieron que no era correcto la expresión de su ex, pues “ella tiene el talento necesario” para ser una gran estrella y que no ha sido gracias a él.

Pero al analizar la reacción de Paola, varios también escribieron que fue una relación no solo de amor, sino de apoyo en su carrera profesional y que “supo guiarla” en su camino para lograr el éxito que tiene hoy.

Al parecer, ambos siguen teniendo una buena relación de amistad.

