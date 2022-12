¿Se nos casa? El LUJOSO anillo de Jessica Cediel hace pensar que llegará al altar

Jessica Cediel tiene en ascuas a sus seguidores porque piensan que se va a casar. Así lo creen por el lujoso anillo que dejó ver en una de sus recientes publicaciones de Instagram.

Desde hace un buen tiempo ya, la presentadora bogotana anda enamorada de un hombre del cual solo se le conoce el cuerpo, pues ella no ha revelado su identidad. A lo mejor quiere mantener protegida su relación de opiniones y comentarios.

Aun así, sus admiradores quieren saber cómo está su corazón, si está feliz o triste y, sobre todo, ‘mueren’ por saber quién es el afortunado.

Ahora la brillante joya ha sembrado más la duda, pues parece una de compromiso por su forma y, además, está ubicada en el dedo anular izquierdo en donde suelen usarse cuando se trata de un compromiso matrimonial.

“Qué bueno que te cases”, “ese anillo es de compromiso”, “qué linda serías de esposa”, “ya era hora”, entre otros mensajes.

Cediel no se ha pronunciado al respecto, pero hasta que no se demuestre lo contrario siguen siendo una mujer soltera.

