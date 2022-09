Sebastián Yatra salió a la calle con 'nuevo look', intentando pasar desapercibido

El cantante colombiano Sebastián Yatra lleva unos meses viviendo en España por asuntos laborales. Una oportunidad que no sólo le ha permitido posicionar su música, realizar colaboraciones con artistas de dicho país, ser jurado de un reconocido reality musical, sino también divertirse en las calles de dicho país.

Así lo ha demostrado en diferentes ocasiones en el que ha compartido videos a través de sus redes sociales. Sin embargo en esta ocasión, el intérprete de canciones como 'Devuélveme el corazón' y 'tacones rojos' quiso hacer un experimento social que registró con la cámara de su celular.

Resulta que el artista salió a la calle usando unas gafas oscuras, una gorra y una peluca de cabello color café a la altura de los hombros, a ver quién lograba reconocerlo luciendo de esa manera.

En el clip se puede ver como el artista se mete en las fotos de algunas personas, y hasta camina por una plaza sin que las personas que están alrededor se den cuenta que es él.

Sin embargo, cabe resaltar que este look no fue del todo exitoso, pues algunas mujeres sí se percataron de que detrás de esos accesorios, estaba el cantante colombiano, así que no desaprovecharon la oportunidad para tomarse fotos con él.

Yatra publicó en su cuenta de Instagram, el video de lo que había sido en su experimento, y como era de esperarse, ha generado todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores y de sus amigos más cercanos.

"Nuevo stage name: Osvalo El Real", "Me meoo", "Vos sos Cristinoo ???? Seba yatra???😂😂 te amooo payasitoo 😍🧢🧢❤❤😂😂", "Vos y tus ocurrencias jajajaja".

