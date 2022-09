Revelan imágenes de Gerardo Segura, hombre que conducía el carro que cayó al Salto del Tequendama

En medio de la intensa búsqueda y la incertidumbre por saber qué ocurrió con las personas que estarían dentro del carro que cayó al vacío del Salto del Tequendama , familiares del conductor conservan la esperanza de que el hombre se encuentre con vida .

Por eso desde tempranas horas de este jueves 22 de septiembre familiares y allegados a Gerardo Segura , el hombre de 47 que años iría manejando el carro en momentos en que cayó al abismo, llegaron nuevamente el lugar de los hechos para realizar una búsqueda, a su forma, en la que, según testigos, han recorrido algunas partes del Salto del Tequendama chiflando y gritando el nombre del conductor, esperando obtener alguna señal de vida.

Pues tras más de 30 horas de búsquedas sin resultados por parte de organismos de socorro, familiares del conductor comenzaron a contemplar la esperanza de que el hombre no haya fallecido en el siniestro sino que pudo haber salido del vehículo antes de que este chocara contra el fondo del abismo.

Aunque los expertos consideran que lo más probable es que los ocupantes del vehículo no hayan sobrevivido a la caída de más de 300 metros de altura , el no haber rastros de sangre en el carro ni haber rastro de cuerpos, aviva la esperanza de que posiblemente no hay muertos.

Y en medio de la búsqueda se dieron a conocer unas fotografías de Gerardo Segura , con las que se espera que si se encuentra herido o deambulando, sea reconocido y se pueda dar aviso a su familia y autoridades.

Caber recordar que el hombre tiene 47 años y es comerciante del sector donde tendría un restaurante; incluso, versiones no oficiales indican que la persona que lo acompañaba en el vehículo la madrugada de los hechos era una joven empleada del negocio; sin embargo, tampoco hay rastros de ella.

Frente al hecho las autoridades manejan varias hipótesis entre las que se indaga un doble suicidio, un homicidio con suicidio del autor, un accidente y un micro sueño, pero hasta el momento no se confirma ni se descarta alguna de estas.

Gerardo Segura / FOTO: Cortesía a Blu Radio