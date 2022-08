Secuestrador de los perros de Lady Gaga fue condenado a 4 años de cárcel

Ryan Fischer es un hombre que trabajaba como paseador de perros; pero no de cualquier perro, él era el encargado de llevar a caminar todos los días a las mascotas de la reconocida y talentosa cantante neoyorquina Lady Gaga.

Hace un año, el hombre se encontraba cumpliendo con su labor mientras caminaba por Sunset Boulevard, una zona de Los Ángeles, ciudad en la que reside la artista; todo transcurría con normalidad cuando de repente el hombre fue sorprendido por un vehículo del que se bajaron dos hombres, quienes luego de forcejear con él, se llevaron a Koji y Gustav, los perros de la cantante.

Sin embargo todo no termina ahí, pues uno de los hombres le disparó a Fischer mientras escapaban.

La artista desconsolada por el robo de sus perros ofreció en ese entonces hasta 500.000 dólares de recompensa para quien le trajera de regreso a sus mascotas. Sin embargo, no fue necesario pagar esa cantidad de dinero, por suerte dos días después los dos perros fueron entregados a la policía, que los puso a salvo con su dueña.

Tras el rescate de las mascotas, las autoridades ofrecieron una recompensa de 5000 dólares a quien entregara información precisa de los secuestradores de los animalitos, quienes meses después fueron capturados.

Se trata de Jaylin White, un joven de 20 años, James Howard Jackson, de 19, y Lafayette Shon Whaley, de 28, quienes fueron acusados por el secuestro de la mascota. Adicionalmente White fue acusado por intento de homicidio y conspiración.

"No sólo me robaste los perros esa noche, me robaste mi medio de subsistencia (...) Casi morí aquella noche, pero el trauma mental y emocional que causaste esa noche fue mucho peor", dijo Fisher entre lágrimas según una publicación de la revista Rolling Stone.

Por lo tanto White tendrá que pasar 4 años en prisión en una cárcel estatal según la fiscal adjunta del distrito, Michele Hanisee.

James Howard Jackson por su parte, fue liberado por las autoridades por un supuesto "error administrativo".

Cabe resaltar que la policía señaló que no cree que los hombres atacaran al paseador para llevarse los perros porque supieran quién era su dueña, sino porque los bull dog francés son una raza codiciada que puede venderse por miles de dólares.