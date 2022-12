"Ser figura pública no me exime de sentirme insegura": Ana Sofía Henao

La hermosa modelo paisa Ana Sofía Henao publicó una fotografía en la que aparece haciendo ejercicio como parte de su rutina para recuperar la figura después del parto.

Su hija Candelaria ya tene tres meses y la modelo afirma que como cualquier mujer también trabaja duro para recuperar su cuerpo después de haber ganado unos kilitos de más en el embarazo. Ana Sofía recalcó que también tiene inseguridades.

Publicidad

Te puede interesar: ¡Como si NADA! Así quedó el CUERPO de Ana Sofía Henao tras dar a luz

"El hecho de ser una figura pública no me exime de sentirme insegura, de verme en un espejo después de subir muchos kilos y no reconocer mi cuerpo, pero aquí estoy aceptándome y amándome a veces mucho, a veces poco y aprendiendo que la paciencia no es una virtud que se debe tener solo con los demás sino también con uno mismo", escribió.

Publicidad



Los seguidores le dejaron mensajes aplaudiendo sus palabras y por mostrarse real.