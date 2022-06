Un reciente video de Shakira ha despertado los rumores de un posible embarazo, ya que se le ve algo de barriguita.

La cantante barranquillera es muy activa en sus redes sociales y en varias oportunidades ella le ha enseñado a sus seguidores algunos pasos de sus bailes más famosos en todo el mundo, por ese motivo hace poco Shakira dio tips para realizar a la perfección sus movimientos de cadera.

Para grabar el video ella usó un top y un pantalón de color azul rey, al parecer en tela de satín. Mientras ella está hablando de manera sensual, va moviendo su cuerpo al ritmo de su canción 'Suerte' en la versión en inglés.

En un momento a Shakira se le alcanza a ver algo de barriga de embarazada, por lo que la noticia de que posiblemente está esperando un tercer hijo de Gerard Piqué , ya se viralizó a nivel mundial.

Recordemos que hace algunas semanas la pareja confirmó su divorcio después de 12 años de relación, de la cual quedan dos hijos llamados Sasha y Milan.

Lo que se dice es que al parecer Gerard Piqué estaba engañando a Shakira hace algún tiempo, algo que ella ya sospechaba y según información de medios españoles, la barranquillera habría contratado algunos investigadores privados, quienes le confirmaron la triste noticia.

Lo último que se sabe es que el futbolista fue visto junto a una mujer rubia en un evento en Estocolmo, Suecia , lugar al que fue invitado para hablar de su compañía Kosmos.

La encargada de tomar la foto, según la periodista Laura Fa, fue una empresaria llamada Katrin Zytomierska que fue al lugar y quien se 'desquitó' del jugador por no querer enviarle un saludo a su hijo.

La comunicadora informó que Zytomierska dijo: "Le pregunté si podría saludar a mi hijo y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no. No fue mal educado, pero sí un tanto engreído. Supongo que al ser un jugador de fútbol tan importante… Pero yo no le conocía hasta ese momento. Después hice la fotografía para hacer el post en mi Instagram".