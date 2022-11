Shakira habría puesto cláusula 'anti Clara Chía' a Piqué en acuerdo de divorcio

Se siguen conociendo detalles del acuerdo de separación entre Shakira y Gerald Piqué. Aunque a las pocas semanas de ser anunciado el fin de la relación, lograron acordar sobre la custodia de sus hijos, recientemente se conoció que la cantante habría puesto varias cláusulas, entre ellas la puestamente llamada 'anti Clara Chía'.

Según medios españoles, Piqué no se puede ir a vivir a Miami para estar más cerca de sus hijos, pues lo tendría prohibido por contrato. De esta manera, la barranquillera estaría asegurando que ni el futbolista, ni su actual pareja, Clara Chía, se acerquen a ella y sus pequeños.

Pese a la condición, el exfutbolista del Barcelona habría dejado claro que su intención no es mudarse ni "perseguir" a Shakira.

"Eso no va a pasar. No va a fichar por el Inter de Miami. Es cierto, que el director técnico es íntimo amigo suyo porque estuvo en el Barça, pero la intención del exfutbolista no es estar allí más del tiempo exigido por la custodia, que son diez días al mes, más vacaciones. Además, Shakira no quiere que se instale allí y se lo pidió en la reunión", mencionan los medios españoles.

Shakira responde a líos legales

Hace pocos días la barranquillera arremetió contra la Hacienda española por "vulnerar" su derecho a la intimidad mientras la investigaba por presunto fraude fiscal.

En la información, los abogados Shakira, defendida ahora por el bufete Molins de Barcelona, reprochan a Hacienda haber montado una "campaña mediática" con el único objetivo de "forzar" a la cantante para que "a pesar de su inocencia, se declare culpable y llegue a una conformidad con las acusaciones".

La Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros, después de que la cantante rechazara un acuerdo para evitar ser juzgada, argumentando que confía en su inocencia tras haber pagado unos 14,5 millones de euros que le exigía la Agencia Tributaria y otros 3 de intereses.

