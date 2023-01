Shakira revela detalles de su relación con Piqué; “le gustaba tener todo bajo control”

A pesar de que la relación entre la famosa cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Pique culminó ya hace varios meses, conociendo cada día más sobre las razones de su separación, las declaraciones sobre todo de la artista siguen dando de que hablar y creando tensión entre los dos.

En esta ocasión se debe a una entrevista dada por la barranquillera en la que habló sobre la reconocida canción 'Cant Remember to Forget You', que hizo en colaboración con Rihanna , debido a que muchos aseguran que es una de las pruebas de los límites que le ponía el jugador a la artista debido a sus celos.

El video musical se caracteriza por las escenas sensuales entre ambas mujeres, las cuales coquetean entre ellas mientras cantan, lo que según muchos dicen sería un dolor de cabeza para el español, por lo que al parecer Shakira para evitar algún problema le pedía su aprobación para poder realizar las grabaciones.

La colombiana afirmó en algún momento que el padre de sus hijos solía ser “celoso y territorial”, debido a eso para ella era importante contar con su apoyo y por ende él tenía voz y voto en sus decisiones.

En entrevista para una radio estadounidense con Ryan Seacrest, la barranquillera dijo: “Por supuesto que le pregunté antes de tomar la decisión de hacer un video que, desde luego, sabía que no iba a sentar muy bien a algunas personas. Pero como desde el principio me apoyó y me animó a hacerlo, pensé que tampoco iba a generar tanta repercusión. Teniendo en cuenta que Piqué es un hombre muy celoso y territorial, al que siempre le gusta tenerlo todo bajo control, contar con su aprobación hizo que todo fuera mucho más fácil”.

Sin embargo es importante aclarar que la cantante tiene planeado mudarse a los Estados Unidos junto a sus hijos, más específicamente a la ciudad de Miami, donde pretende enfocarse en su carrera y en el cuidado de su familia.

