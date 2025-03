Yolanda Saldívar, responsable del fallecimiento de Selena, podría quedar en libertad

Yolanda Saldívar, responsable del fallecimiento de Selena Quintanilla, podría salir de prisión tras cumplir 30 años de condena. Su caso ha vuelto a generar debate, pues la posibilidad de su liberación sigue dividiendo opiniones.

Este 31 de marzo se cumplen tres décadas desde aquel trágico día en Corpus Christi, Texas, cuando la joven estrella de la música Tex-Mex perdió la vida a manos de quien fuera su amiga y presidenta de su club de fans.

Desde entonces, Saldívar cumple cadena perpetua en una prisión de Texas, pero según la legislación de ese estado, cualquier condenado a cadena perpetua puede solicitar la libertad condicional tras 30 años, siempre que haya pasado un periodo de al menos dos años desde la solicitud.

¿Yolanda Saldívar podría quedar en libertad?

La posibilidad de que Saldívar salga de la cárcel no es descabellada. De acuerdo con la página oficial de ' Texas Criminal Defense Group', en Texas existen ciertos criterios que pueden hacer viable la libertad condicional de un prisionero, siempre que haya mostrado buen comportamiento y cumpla con los requisitos establecidos por la junta encargada de evaluar cada caso.

Hasta el momento, no se han reportado impedimentos legales que bloqueen su solicitud, por lo que la decisión recaerá en el comité encargado de revisar su historial y determinar si representa o no un riesgo para la sociedad.

La versión de Yolanda Saldívar

Desde su condena en 1995, Saldívar ha insistido en que el fallecimiento de Selena fue un accidente. Durante el juicio, su defensa alegó que el disparo no fue intencional y que, en realidad, ella planeaba quitarse la vida. Sin embargo, el jurado desestimó esa versión y la declaró culpable.

A lo largo de los años, Saldívar ha presentado varias peticiones para la revisión de su caso, argumentando que existen pruebas que no fueron consideradas en el juicio. Sin embargo, todas han sido rechazadas.

La posibilidad de que Yolanda Saldívar quede en libertad ha generado diversas reacciones. En una entrevista con Despierta América, Abraham Quintanilla, padre de Selena, dejó claro que la decisión no está en sus manos: "Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Es el Gobierno americano y la ley de Texas la que determina si puede o no salir".

Mientras tanto, exreclusas que compartieron prisión con ella aseguran que su vida en el penal no ha sido fácil. Según Marisol López, quien estuvo en la misma cárcel entre 2017 y 2022, "todos saben quién es Yolanda Saldívar y hay mucha gente que no la quiere. La mantienen alejada del resto por su seguridad".

El próximo 30 de marzo de 2025 se espera que la junta de libertad condicional tome una decisión sobre su futuro. Hasta entonces, la incertidumbre sigue en el aire.

