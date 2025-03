A Epa Colombia le cambiaron el nombre en la cárcel, así la llaman las reclusas

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, ha tenido que enfrentarse a una realidad completamente distinta tras su ingreso a la cárcel El Buen Pastor.

La influenciadora y empresaria, quien paga una condena de 63 meses por los hechos ocurridos en 2019 contra una estación de TransMilenio, ha revelado detalles de su vida en prisión, incluyendo los apodos que le han puesto las reclusas.

¿Cuál es el apodo de Epa Colombia en la cárcel?

Durante una entrevista en el pódcast ‘Más allá del silencio’ con el periodista Rafael Poveda, Daneidy contó que ha intentado adaptarse a la rutina carcelaria, aunque no ha sido fácil.

En medio de la conversación, el periodista le preguntó sobre cómo se sintió al usar por primera vez el uniforme que le asignaron en prisión. Fue entonces cuando la influenciadora soltó una anécdota particular: las internas la llaman ‘School Epa Colombia’.

“El uniforme bien, me parece lindo. Me gusta. Me dicen ‘School Epa Colombia’ aquí adentro”, respondió entre risas, dejando claro que, a pesar de las circunstancias, intenta mantener una actitud positiva.

No todo ha sido color rosa

Sin embargo, su vida en prisión no ha estado exenta de dificultades. En varias entrevistas, ha contado que ha tenido que enfrentar peleas dentro del penal.

En una de sus declaraciones, mencionó que, al llegar a la cárcel, sufrió robos constantes en su celda: “Me robaron las cosas”, dijo, asegurando que fueron varias las veces que le quitaron sus pertenencias.

En otro de los relatos que ha compartido, habló sobre su relación con u na funcionaria de Derechos Humanos dentro de la prisión. Según Epa Colombia, esta persona la ha tratado con dureza, al punto de que ha sentido que la tiene en la mira constantemente.

“Me tocó pararme duro porque era móntela, móntela y móntela”, aseguró, indicando que ha tenido que defenderse de los señalamientos y restricciones que le imponen.

A pesar de las dificultades, la empresaria ha buscado la forma de sobrellevar su tiempo en prisión. En entrevistas previas, ha mencionado que dedica su tiempo a leer la Biblia, jugar fútbol y conversar con otras internas. También ha expresado el dolor que siente por estar lejos de su hija de nueve meses y de su pareja, Karol Samantha.

Daneidy Barrera sigue cumpliendo su condena, pero sus experiencias dentro de la cárcel han llamado la atención del público, especialmente por la forma en que ha intentado sobrellevar la situación.