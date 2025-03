Encuentran a Saray Ortiz, niña de 13 años desaparecida; detalles del hallazgo

La Alcaldía de Cartagena confirmó que Saray Paola Ortiz Martínez, la niña de 13 años que estaba desaparecida desde el 5 de marzo, fue encontrada sana y salva.

Su desaparición había generado una gran preocupación en la comunidad de La Boquilla y movilizó a sus familiares en una intensa búsqueda durante seis días.

La madre de Saray relató que la menor salió de su casa en la madrugada sin avisar a nadie, sin llevar su celular y sin dejar rastro.

"Todos dormíamos cuando ella abrió la puerta y se fue. No dijo para dónde iba, no llevó celular y desde entonces no hemos hablado con ella. Mi hija no está acostumbrada a hacer esas cosas y por eso teníamos mucho miedo", contó la mujer.

Desde el momento en que se dieron cuenta de su ausencia, la familia de Saray comenzó una búsqueda incesante.

Recorrieron distintos barrios de Cartagena, distribuyeron volantes y pegaron carteles con su foto , esperando que alguien diera información sobre su paradero. La madre insistió en que la niña nunca había tenido problemas en su hogar ni en el colegio y que no había razones aparentes para que se marchara sin avisar.

¿Cómo fue el hallazgo de la niña?

Aunque las autoridades no han revelado detalles sobre dónde estuvo Saray durante los días de su desaparición ni en qué circunstancias fue encontrada , el anuncio de su hallazgo trajo tranquilidad a sus familiares y vecinos.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, compartió la noticia en sus redes sociales, destacando el compromiso de la administración con la protección de los menores en la ciudad .

Ahora, tras su regreso, las autoridades continúan investigando los hechos para esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad de la menor. Entretanto, su familia agradeció a quienes se unieron a la búsqueda y pidieron respetar la intimidad de la niña mientras se recupera de la experiencia vivida.

