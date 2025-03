Video: niña reportada como desaparecida es captada con adulto en parque acuático

La búsqueda de I.A.A., una menor de 13 años reportada como desaparecida en Estación Central, Chile, dio un giro inesperado tras la aparición de nuevas evidencias. Cámaras de seguridad en un parque acuático registraron su presencia junto a un hombre adulto, lo que ha generado más incertidumbre sobre su paradero durante los días en que estuvo ausente.

Su madre, Yuri Arbeláez, había aparecido en medios y redes sociales desesperada, pidiendo ayuda para localizar a su hija. Según relató, la menor salió de su casa el 14 de febrero y desde entonces no se tuvo información concreta sobre su paradero.

El material de seguridad obtenido muestra a la menor en un parque acuático, acompañada de un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida. Arbeláez aseguró que no lo conoce y expresó su preocupación: “No sé si ella lo conozca, pero un adulto no puede estar con una menor de edad. La puede retener”, declaró a un medio local.

Además del video, testigos mencionaron que la niña fue vista en otros establecimientos comerciales, lo que pone en duda ciertas versiones sobre su desaparición.

La última conversación con su madre

Según relató Yuri Arbeláez, la última comunicación que tuvo con su hija ocurrió el viernes antes de su desaparición. “Le llamé la atención por algo que hizo y no debió haber hecho, pero fue una discusión mínima, nada grave”, explicó. A pesar de esto, aseguró que no cree que su hija haya decidido irse por voluntad propia.

“Yo sé que como madre he cometido errores, pero tú sabes que te quiero, que todo lo que hago es por tu bien. Quiero que vuelvas a casa”, fue el mensaje que envió en medios de comunicación.

Durante algunos días, la madre de la menor recibió una llamada extorsiva que incrementó su preocupación. Sin embargo, el hallazgo de las grabaciones y los testimonios han llevado a cuestionar la versión de los hechos.

Por otro lado, Arbeláez manifestó dudas sobre una amiga de su hija, a quien considera cómplice por su aparente falta de interés en el caso. “Hace tiempo no la ven y dicen que no tienen contacto con ella, pero yo creo que es mentira”, afirmó.

La menor reaparece tras dos semanas

Después de más de dos semanas, I.A.A. finalmente llegó a una estación de Policía. Aunque declaró haber sido secuestrada, las cámaras de seguridad la registraron en diferentes lugares, incluyendo centros comerciales y el parque acuático, y también con otros adultos recorriendo calles con tranquilidad.

Hasta el momento, no se ha identificado al hombre que la acompañaba en las imágenes, y las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que ocurrió su desaparición.

Video de parque acuático en peñaflor muestra a hombre junto a niña desaparecida hace una Semana.



Si alguien reconoce a la persona que va con la chica desaparecida de nombre Ivone Alvarado, llame al 133 o al 229221006‼️

Su ayuda será muy útil. pic.twitter.com/pAwVoiCZ7N — Neomarinero (@Neomarinero) February 24, 2025

