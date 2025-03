¿Nuevo reto para Shakira? Clara Chía y su supuesta intromisión en los hijos de Piqué

Las tensiones entre Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía no dan tregua. Aunque a principios de año se especuló con una mejor relación entre la cantante y el exfutbolista por el bienestar de sus hijos, los últimos acontecimientos indican que la calma no duró mucho. Ahora, la polémica se centra en la presunta intromisión de Clara en temas que solo competen a la colombiana y a su expareja.

Según fuentes cercanas, Shakira estaría evaluando tomar medidas legales contra Clara Chía, luego de que esta supuestamente interviniera en decisiones relacionadas con la crianza de Milan y Sasha. El detonante habría sido un desacuerdo sobre la educación de los niños, especialmente en medio de la gira mundial de la barranquillera.

Publicidad

Publicidad

Desde que la intérprete de 'Las mujeres ya no lloran' comenzó su tour, ha estado viajando con sus hijos, asegurando que cuenten con tutores privados para que no descuiden sus estudios. Sin embargo, esta decisión no habría sido bien recibida por Piqué, quien al parecer esperaba que los menores permanecieran en Miami durante su ausencia.

¿Clara Chía se estaría metiendo en temas que no le corresponden?

El conflicto se agravó cuando Clara Chía habría opinado sobre la situación, lo que desató la molestia de Shakira. La cantante considera que la relación entre Piqué y su nueva novia no debería interferir en asuntos familiares, y mucho menos en lo que respecta a la crianza de sus hijos. Fuentes cercanas aseguran que Shakira está analizando opciones legales para evitar que esto siga ocurriendo.

Jordi Martín, el periodista que ha seguido de cerca la historia entre Shakira y Piqué, reveló en 'El Gordo y la Flaca' que la colombiana ya no está dispuesta a tolerar la influencia de Clara en su vida y la de sus hijos. Aunque la cantante ha preferido mantenerse enfocada en su carrera, este nuevo episodio podría llevarla a tomar medidas más drásticas.

Publicidad

Mientras tanto, el exjugador del Barcelona estaría en una posición incómoda. Según reportes, Piqué le habría pedido a Shakira que deje de lanzar indirectas en sus conciertos y entrevistas, ya que esto ha generado incomodidad tanto en él como en su pareja. Sin embargo, la cantante no parece tener intención de frenar sus mensajes, lo que podría intensificar aún más el conflicto.

Por ahora, la situación entre los tres sigue dando de qué hablar, y todo indica que esta historia aún no tiene un final cercano . Con Shakira enfocada en su gira y Piqué tratando de equilibrar su vida personal, las tensiones continúan y la posibilidad de una batalla legal sigue latente.

Publicidad

Puedes ver | Fan de Shakira estrelló el Lamborghini que ella le regaló