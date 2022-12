Si no te conmueves, estás hecho de piedra: hablan los ACTORES de doblaje de El Rey León

Ser actor no es una tarea fácil, pues son horas y horas al día las que deben ensayar una y otra vez para lograr una escena.

Sin embargo, muchos desconocen que quienes hacen doblaje, aquellos que ponen su voz para el personaje de una historia, deben también actuar y a veces hasta cantar para lograr transmitir sentimientos o conmover con una escena.

La escogencia de los actores se hace a través de casting, igual que para un papel normal, hasta encontrar el timbre y tonalidad perfecta para cada personaje.

Los actores de doblaje latino de El Rey León hablaron con el youtuber Memo Aponte y le contaron cómo fue su preparación para interpretar a los personajes.

"Yo tengo 16 años y tuve que hacer la voz de Nala que tiene unos 12. Entonces siempre tuve que hacer mi voz mucho más chiquita", dijo Regina Tiscareño.

El actor que interpretó a Scar, el león villano de la historia, aseguró que incluso se enfermó durante las grabaciones.

"Me agarró una gripe en plenos ensayos y no me salía la voz. Era la oportunidad de mi vida y no podía ser que no me salía, pero ya finalmente se pudo", afirmó Claudio Pizarro.

Vea la entrevista completa de Memo Aponte a los actores en el siguiente video.

