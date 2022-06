Varios meses han pasado desde que el cantante de música regional mexicana Christian Nodal nos sorprendió a todos con un comunicado oficial que compartió en una historia de su cuenta de Instagram , el cual decía que su relación con la bellísima cantante Belinda había llegado a su fin. Dicha información dejó atónitos a todos los seguidores de la pareja, quienes con la situación llegaron al punto de cuestionarse sobre el amor, pues lo cierto es que muchos llegamos a pensar que entre los artistas había una relación casi perfecta, como las que suelen vendernos en los cuentos de hadas.

Sin embargo, la modernidad ha reformado un dicho que ahora dice ' redes sociales vemos, vidas reales no sabemos', y en el tiempo que ha pasado muchas verdades sobre lo que vivía Nodal con Belinda han salido a la luz y no precisamente de la mejor manera. Pues luego de varias indirectas y señalamientos provenientes de la madre de Belinda, el interprete de 'Ya no somos, ni seremos', peló el cobre y dejó en evidencia que el motivo por el que su historia de amor terminó, fue porque no quiso cumplir más con las exigencias económicas que demandaba la cantante, y porque al parecer la relación entre el cantante y su suegra estaba quebrada, por el mismo motivo.

Los comportamientos de Nodal después de la ruptura, condujeron a todos sus seguidores a pensar que como era de suponerse la ruptura le había pegado muy fuerte, y de hecho hace poco él lo confirmó, a través de un video en el que hablaba que estaba tratando de sanarse de un momento muy fuerte de su vida.

Belinda por su parte, se ha mantenido muy prudente frente al tema, no obstante hace poco la cantante fue captada en un bar de España, cantando a todo pulmón una canción de despecho que según se puede observar, parece llegarle al corazón.

"¡Ay! Después de quererla tanto Diosito dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando”, decía uno de los fragmentos de la canción que Belinda entonó en el lugar, con mucho sentimiento. Por lo tanto muchos se han cuestionado si le estaría cantando a Nodal, pues a pesar de todo lo sucedido, no se puede negar que ambos parecían estar muy enamorados.

Es por eso que el video ha generado diversas reacciones por parte de los internautas.

"De ser así nada tiene de malo, ellos se amaban y ella tiene derecho a pasar su duelo como mejor le salga de su corazón ♥️", "Hasta yo cantaría así si no me arreglaron mis dientes 😂😂😂😂😂", "

Q bonito se canta, cuando se canta de dolor😓" fueron algunos de los comentarios que compartieron quienes vieron el video.

