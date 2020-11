Sin filtros y sin maquillaje Sara Uribe mostró su rostro al natural para responderles a sus críticos

Los famosos suelen cansarse de las críticas y de los detractores que aparecen en redes sociales, al punto de que algunos deciden responder directamente de una manera poco habitual o de la forma tradicional.

Las mujeres, principalmente las influenciadoras, suelen estar bajo la mirada de cientos de cibernautas que en un acto de cobardía insultan y agreden verbalmente, sin importar las consecuencias.

Aunque Sara Uribe no es una influenciadora, también tiene sus famosos ‘haters’, que no paran de hablar mal para ponerla en ridículo y someterla a las rabias y tristezas.

En esta ocasión, la expareja de Guarín y madre de Jacobo, salió a la luz para mostrar su rostro al natural y sin filtros y para enviar un mensaje a aquellos que le comentan diciendo que su rostro de muñeca es gracias a las cirugías, al maquillaje y al filtro.

En un reflexivo video, la periodista y modelo no se quedó callada y les contestó a sus detractores con un profundo mensaje y frases conmovedoras.

No cabe duda que Sara, aparte de estar cansada, esta incómoda por todos los usuarios que arremeten hacia ella.

En el audiovisual la bella y hermosa Sara aparece sin una gota de maquillaje, con una chaqueta de peluche y su abundante cabellera.

En este clip señaló: “Ustedes me dicen a mi como que, oiga Sara es que usted es puro filtro es puro maquillaje, y no eso es lo que hay (señala su rostro), para unos puedo ser bonita, para otros no tanto, y la belleza es asi, es subjetiva”.

Posteriormente relató unas bellas frases que decían: “Ahora con todo esto de los filtros nosotros nos venimos olvidando que es lo que realmente es bonito. ¿Si o no?”.