Supuesto hijo de Santiago Alarcón y Shakira da la cara y dice las razones de su polémica "aparición"

A días que el actor Santiago Alarcón saliera en sus redes sociales a revelar que un joven estaría asegurando que es su hijo y que, además, su madre sería Shakira, el hombre salió a dar la cara y dio las razones de su aparición.

En la entrevista, entregada al programa 'Lo sé todo', el hombre reafirma que es hijo del actor y la cantante.

Óscar Agudelo Galeano es el nombre del supuesto hijo de los colombianos. Además, pidió una cifra por los daños ocasionados por los años de la supuesta ausencia, dinero que según él necesita para un tratamiento médico.

Como era de esperarse, la historia causó gran revuelo a nivel mundial luego de que el actor Alarcón denunciara que todo se trataba de una extorsión, ya que no era cierto que el hombre era su hijo no reconocido.

En medio de la entrevista que dio Pedro, manifestó que descubrió la verdad sobre sus padres, al escuchar una conversación que tuvieron sus padres adoptivos respecto al tema e incluso dijo que desde pequeño había tenido contacto con el actor, quien le había dejado un recuerdo muy marcado.

“Hay un recuerdo de cuando tenía cuatro años y Alarcón fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me habló duro, y me cogió y me miro a los ojos ¡Esa mirada nunca se me olvida! Tiempo después, como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie El man es Germán mis papás adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo”, expresó Pedro.

Además, también se refirió al dinero que le pidió al actor y confesó que lo necesitaba urgente para un tratamiento médico, pero no específico qué tipo de enfermedad lo está afectando. Incluso denunció que el actor lo tiene amenazado de muerte.

“Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidare”. Dijo el supuesto hijo de la cantante y el actor.

Por otro lado, Santiago Alarcón reveló hace tan solo unos días que Pedro lo había contactado por Instagram para confesarle que tanto él como Shakira eran sus padres, quienes al supuestamente lo habían entregado en adopción en el año de 1992.

El actor colombiano contó la sorpresa que se llevó cuando el joven le dijo que su madre era la famosa cantante Shakira y dijo: “Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca decirlo para que vean la historia, es Shakira. Es algo muy loco”.

En una de las publicaciones de Santiago Alarcón, 'Chichila', su esposa, metió la "cucharada" y cansada del tema, dio detalles de la vida del hombre; no sería la primera vez que se "obsesiona" con alguien".

“Cuando me iba a encontrar con la familia vía WhatsApp, por video-llamada, recibo un mensaje por Instagram de una señora que me pide que no diga su nombre, pero que puedo contar la historia. Me dijo: – Yo sé quién es y yo sufrí lo mismo, porque acosó a mi esposo durante seis años -", reveló.

"Me mandó el nombre, las fotos, los mensajes y efectivamente este muchacho ya había acosado a un hombre, casado, con hijos, en Canadá…”, agregó.

“La mamá de él se llama Gladys Galeano, el papá se llama Pedro Agudelo. Ellos son diez hermanos que viven en Canadá, el papá llegó con su familia, exiliado, llevan más de 15 años allá… Óscar Galeano, que es la persona que dice ser mi hijo, no es adoptado, nació el 28 de octubre de 1992, nació en su casa, por parto natural, todo esto dicho por su mamá…

La mamá, muy confundida, también, me decía que no sabía qué hacer y qué no podía hacer nada, porque ya lo habían intentado todo. Que Óscar había tenido psiquiatra y psicólogo allá, pero que había sido muy difícil porque cuando él se obsesiona con alguien es difícil sacarlo de ahí…", dice Chichila en otra parte del video.

Vea la entrevista completa a continuación: