Tatán Mejia revela cómo hace para mantener la llama encendida en su matrimonio

El reconocido deportista y creador de contenio Tatán Mejía, conforma junto a su esposa, la presentadora caleña Maleja Restrepo , una de las parejas más queridas y estables de la esfera del entretenimiento en Colombia. Por lo tanto, se han convertido en el referente de relación que muchos desearían tener pues más allá de ser pareja, son amigos, complices, 'parceros', como de hecho bautizaron el primer libro que escribieron juntos, en el que le contaron a toda su comunidad de seguidores algunos detalles de su vida.

Sin embargo, conocer cómo viven su día a día, se hizo más fácil gracias a las redes sociales donde la pareja suele ser muy activa. De hecho hace poco Tatán realizó en su cuenta de Instagram la dinámica de la caja de preguntas, donde su comunidad de seguidores aprovechó para resolver algunas dudas sobre el deportista y su vida personal.

Ahí salió a relucir una de las preguntas que más suelen hacerle: ¿Cómo ha logrado mantener encendida la llama en su relación?. A lo que él respondió:

“Con ese bombón de mujer con la que me casé es muy fácil también, ¿no?; este es un mensaje pa’ los hombres: A sus papás ustedes no los escogieron, sus hijos no los escogen, su familia no la escogen, ustedes escogen a su compañera con la que van a pasar el resto de su vida, eso es completamente diferente”

“Todo el mundo está buscando una mujer igualitica a uno, y qué pereza alguien igualito a uno. Todo el mundo quiere que la compañera piense igual que uno, qué pereza uno oyendo la misma música, igualiticos sin tener nada de que hablar; yo no quería alguien que supiera de motos, no, esa es mi pasión. Ella tiene sus propias pasiones y compartimos pasiones, pero sí el mensaje es: escojan bien. Si tienen una buena mujer a su lado, no la dejen ir porque puede ser el mejor regalo que les da la vida o el peor error que pueden cometer".

