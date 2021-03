“Todo bien y good desde los mayamis”: Marcela Reyes intentó hablar en inglés, pero no le salió bien

Mientras se tomaba un trago, Marcela Reyes dejó en claro que le hace falta tomar algunas clases de inglés.

La cotizada Dj colombiana se encuentra de paseo en Miami, Estados Unidos, y mientras disfruta de su viaje, comparte videos con sus fieles seguidores de Instagram.

Una de las anécdotas más recientes que compartió con sus admiradores es el video en el que presume su talento para hablar inglés.

Marcela se encontraba acompañada del reconocido artista Alex Sensation con quien compartía en medio de una tremenda celebración.

El productor empezó hablarle en inglés y ella en su intento por responder generó risas por montón: “¿How are you my friend?”, dijo Alex y ella contestó: “My name is Marcela Reyes, I am from Colombia”.

Esa frase no tenía ningún sentido. Sin embargo, ella misma se dio cuenta del error y prosiguió diciendo: “Todo bien y good desde los mayamis, desde los United Estates”.

